В Анкаре рассказали о договоренностях с США по Мюнбичу

Турецко-американская Дорожная карта по сирийскому району Мюнбич реализуется в соответствии с намеченным планом, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство «Анадолу».

В заявлении Акара, размещенном на сайте оборонного ведомства, говорится, что на фоне патрулирования, осуществляемого ВС Турции и США на севере Сирии, в сирийском Мюнбиче в скором времени начнутся совместные тренинги с участием турецких и американских военнослужащих.

Анкара и Вашингтон четвертого июня достигли договоренности о выводе отрядов сирийского крыла террористов PKK — YPG из района Сирии, расположенного к западу от реки Евфрат.

Мюнбич был захвачен отрядами террористов YPG в августе 2016 года при поддержке США.

90 процентов населения указанного района сирийской провинции Алеппо составляют этнические арабы.

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