В Анкаре рассказали о договоренностях с США по Мюнбичу

Турецко-американская Дорожная карта по сирийскому району Мюнбич реализуется в соответствии с намеченным планом, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство «Анадолу».
В заявлении Акара, размещенном на сайте оборонного ведомства, говорится, что на фоне патрулирования, осуществляемого ВС Турции и США на севере Сирии, в сирийском Мюнбиче в скором времени начнутся совместные тренинги с участием турецких и американских военнослужащих.
Анкара и Вашингтон четвертого июня достигли договоренности о выводе отрядов сирийского крыла террористов PKK — YPG из района Сирии, расположенного к западу от реки Евфрат.
Мюнбич был захвачен отрядами террористов YPG в августе 2016 года при поддержке США.
90 процентов населения указанного района сирийской провинции Алеппо составляют этнические арабы.48 просмотров