В Анкаре прошло заседание СНБ Турции

Турция намерена наращивать усилия по формированию зоны безопасности на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Агентство Анадолу.

В СНБ также подтвердили решимость Анкары продолжать операцию Pençe, направленную на устранение террористической угрозы, исходящей с севера Ирака. «Операция Pençe будет продолжена до полного очищения региона от террористов», — говорится в декларации.

Члены Совбеза Турции обсудили и ситуацию в регионе Восточного Средиземноморья. В заявлении СНБ отмечается, что Анкара «продолжит деятельность в пределах своего континентального шельфа в Восточном Средиземноморье и в рамках соглашений с Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК)».

| 2019-09-30T21:33:51+00:00 30 сентября 2019, 23:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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