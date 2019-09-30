В Анкаре прошло заседание СНБ Турции

Турция намерена наращивать усилия по формированию зоны безопасности на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Агентство Анадолу.

В СНБ также подтвердили решимость Анкары продолжать операцию Pençe, направленную на устранение террористической угрозы, исходящей с севера Ирака. «Операция Pençe будет продолжена до полного очищения региона от террористов», — говорится в декларации.

Члены Совбеза Турции обсудили и ситуацию в регионе Восточного Средиземноморья. В заявлении СНБ отмечается, что Анкара «продолжит деятельность в пределах своего континентального шельфа в Восточном Средиземноморье и в рамках соглашений с Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК)».