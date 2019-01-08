В Анкаре прошли переговоры делегаций Турции и США

В Анкаре прошла встреча турецкой делегации во главе с пресс-секретарем президента Ибрагимом Калыном и делегации США во главе с советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщает агентство «Анадолу».

Переговоры состоялись в Президентском комплексе за закрытыми дверями и длились 2 часа 10 минут.

В состав турецкой делегации вошли заместитель главы МИД Седат Онал, заместитель министра национальной обороны Юнус Эмре Караосманоглу, заместитель главы Национальной разведывательной организации Джемалеттин Челик и другие официальные лица.

С американской стороны в переговорах приняли участие председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, спецпредставитель международной коалиции Джеймс Джеффри и другие.

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