В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в турецкой столице Анкаре в воскресенье днем, жертв и разрушений нет, сообщает посольство России в Турции на своей странице в Facebook.

«В Анкаре сегодня в 13:11 (14:11 по бакинскому) произошло землетрясение мощностью 3,4 балла. По информации местных властей, жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

В конце сентября текущего года землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Стамбуле, тогда, по данным турецких властей, пострадали 34 человека, 473 здания были незначительно повреждены.

 

| 2019-11-10T17:50:24+00:00 10 ноября 2019, 17:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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