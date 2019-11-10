В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в турецкой столице Анкаре в воскресенье днем, жертв и разрушений нет, сообщает посольство России в Турции на своей странице в Facebook.

«В Анкаре сегодня в 13:11 (14:11 по бакинскому) произошло землетрясение мощностью 3,4 балла. По информации местных властей, жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

В конце сентября текущего года землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Стамбуле, тогда, по данным турецких властей, пострадали 34 человека, 473 здания были незначительно повреждены.