В Анкаре опровергли утверждения о сделке с США

Информация о сделке между Анкарой и Вашингтоном по освобождению гражданки Турции Эбру Озкан, задержанной по надуманным обвинениям в Израиле, в обмен на передачу США американского пастора Эндрю Крейга Бронсона не имеет под собой никаких оснований, сказал агентству «Анадолу» высокопоставленный источник в руководстве Турции.

Источник подчеркнул, что официальная Анкара не намерена как-либо влиять на позицию независимых судебных инстанций Турции.

Информацию также подтвердил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Ранее в американских СМИ прошла информация о том, что Анкара и Вашингтон договорились об освобождении гражданки Турции в Израиле в обмен на передачу США американского пастора.

Гражданка Турции Эбру Озкан, задержанная 11 июня в Тель-Авиве при посадке на рейс в Турцию, была освобождена через месяц. В ходе поездки в Израиль Эбру Озкан посещала Иерусалим.

27-летняя гражданку Турции обвинили в связях с террористическими организациями и угрозе безопасности Государства Израиль. 16 июля Озкан вернулась на родину.

Американский пастор Эндрю Крейг Бронсон, арестованный в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Фетуллаха Гюлена и PKK, был переведен под домашний арест. Суд города Измир принял во внимание ходатайство адвоката о «состоянии здоровья» гражданина США, которому грозит до 35 лет тюремного заключения.

Эндрю Крейг Бронсон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года и освобожден при условии нахождения под домашним арестом.

Согласно данным следствия, под предлогом религиозной деятельности Бронсон тесно контактировал с террористическим течением «Параллельное государство» Фетуллаха Гюлена и террористами PKK.

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