В Анкаре начался суд по делу об убийстве российского посла

Первое судебное слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова состоялось во вторник, дело рассматривается Вторым судом Анкары по особо тяжким преступлениям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.
Ранее турецкая прокуратура передала дело об убийстве Карлова в суд, обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении говорится, что покушение на российского дипломата было организовано организацией Гюлена FETО, которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. В документе отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.