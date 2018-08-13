В Амстердаме бросили коктейль Молотова в консульство Турции

В Нидерландах полиция задержала мужчину, который бросил зажигательное вещество в консульство Турции в Амстердаме, сообщает NOS.

Отмечается, что инцидент произошел еще в субботу вечером.

Брошенное вещество вызвало небольшой пожар во дворе перед зданием дипломатического учреждения, но огонь быстро потушили, сообщает korrespondent.net.

Полиции удалось задержать мужчину неподалеку от места совершения хулиганских действий, осуществив предупредительный выстрел.

Мотив поступка мужчины пока остается неизвестным.

Согласно сообщениям, речь шла именно о коктейле Молотова, однако в полиции еще не подтвердили информацию.

Напомним, отношения Нидерландов и Турции ухудшились в марте 2017 года. 11 марта власти Нидерландов отказались пустить в Роттердам турецкого министра, который собирался участвовать в митинге жителей города, имеющих турецкое происхождение. Мероприятие отменили из соображений безопасности.

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