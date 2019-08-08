В Amnesty International предупредили туристов о разгуле насилия в США

Правозащитная организация Amnesty International предупреждает лиц, собирающихся посетить США, о необходимости проявлять максимальную осторожность в связи с высоким уровнем насилия и участившимися случаями массовых расстрелов в этой стране. Соответствующее сообщение опубликовано в среду на сайте организации.

В нем отмечается, что американские власти «не желают обеспечивать защиту» своих и иностранных граждан от насилия с применением огнестрельного оружия. По мнению правозащитников, подобные трагические инциденты стали «столь широко распространены в Соединенных Штатах», что речь там идет о настоящем «кризисе в области защиты прав человека».

В связи с этим Amnesty International рекомендует туристам и другим лицам, отправляющимся в США, «проявлять предельную осторожность, путешествуя по стране», отмечается в сообщении. Организация советует избегать мест, где наблюдаются массовые скопления людей, а также не терять бдительности при посещении торговых центров, баров и ночных клубов.

«Ставя владение оружием выше основных прав человека, власти США сознательно и систематически игнорируют свои международные обязательства по обеспечению прав и безопасности граждан», — подчеркнули правозащитники. Они призвали к проведению в США реформ в сфере владения огнестрельным оружием, включая тщательные проверки потенциальных покупателей и ужесточение правил выдачи соответствующих лицензий.(ТАСС)