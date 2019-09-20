В Алжире заключили под стражу генсека крупнейшей парламентской партии

Мухаммед Джемаи, генеральный секретарь крупнейшей парламентской партии — «Фронта национального освобождения» (ФНО) — был заключен под стражу в четверг по решению столичного суда. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Джемаи находится в тюрьме Эль-Харраш, куда ранее в этом году были помещены министры, депутаты и главы региональных администраций, проходящие обвиняемыми в рамках дел о коррупции и воровстве государственных средств. Генсеку ФНО следствие инкриминирует уничтожение официальных документов.

Ранее профильный комитет Национального народного собрания (ННС, нижней палаты парламента) снял с Джемаи, который также занимает депутатское кресло, парламентскую неприкосновенность по запросу министра юстиции.

50-летний Джемаи, крупный бизнесмен, был избран на пост генсека ФНО 30 апреля 2019 года, сменив Джамеля ульд Аббеса. Тогда он пообещал, что Фронт внесет «существенный вклад в поиск выхода из сложившейся кризисной обстановки».(ТАСС)