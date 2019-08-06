В Алжире студенты требуют отставки правящего режима и независимого правосудия

Студенческий марш проходит во вторник в центре алжирской столицы, его участники требуют отставки правящего режима и независимости системы правосудия. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.
Мирное шествие стартовало на Площади мучеников и продолжилось на площади Мориса Одэна, проспекте Ларби бен Мхиди и улице полковника Амируша. «Требуем передачи власти народу! Долой режим!», — скандируют учащиеся вузов.
По словам организаторов марша, «Алжир нуждается в установлении правового государства, проведении диалога при участии честных и порядочных людей, который позволит стране выйти из кризиса». При этом учащиеся вузов отказались от идеи участия в диалоге «с бандой, связанной с режимом».
Студенты также требуют «решительной борьбы с коррупцией и засильем бюрократии, вынесения строгих судебных приговоров казнокрадам и расхитителям государственных средств». «Мы готовы и полны решимости продолжать проведение мирных маршей, пока все наши требования не будут выполнены», — заявили они. За ситуацией в городе следят усиленные наряды полиции.