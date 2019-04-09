В Алжире спикер Сената будут временно исполнять обязанности главы государства

Временным исполняющим обязанности главы Алжира, согласно конституции страны, на ближайшие 90 дней станет спикер верхней палаты парламента — Сената — Абделькадер Бенсалах, сообщили на заседании алжирского парламента, которое в прямом эфире транслирует телеканал «Ан-Нахар».

Ранее парламент Алжира большинством голосов проголосовал за окончательное объявление вакантности поста президента страны на основании 102 статьи конституции.

Абделькадер Бенсалах должен за ближайшие три месяца подготовить и провести президентские выборы.

Бутефлика 2 апреля уведомил главу Конституционного совета о сложении президентских полномочий, воспользовавшись 102-й статьей конституции. Эта статья, предусматривает, в частности, отставку с высшей государственной должности в случае неспособности выполнять президентские функции по состоянию здоровья.