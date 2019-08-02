В Алжире проходят антиправительственные акции

Антиправительственные акции протеста проходят в столице Алжира в пятницу, участники требуют проведения в стране реальных демократических реформ, смены правящей элиты и суда над коррупционерами. Об этом сообщает ТАСС.

Для участия в мирных маршах и митингах собрались тысячи активистов молодежных и профсоюзных движений, правозащитники и обычные горожане. Они пришли в центр города с национальными флагами. Многие распевают патриотичные песни и выкрикивают лозунги о единстве алжирцев вне зависимости от этнической принадлежности.

«Мы хотим гражданское, а не военное или полицейское государство! Власть — убийца!» — скандируют люди. Они выкрикивают гневные лозунги в адрес правящей элиты, требуют отставки представителей руководства, в частности временного президента Абделькадера Бенсалеха, премьер-министра Нуреддина Бедуи.