В Алжире проходит митинг студентов и преподавателей, требующих ухода президента

Большой митинг с участием студентов и преподавателей, требующих немедленного ухода от власти президента Алжира 82-летнего Абдельазиза Бутефлики, проходит в среду в центре столицы. Об этом сообщает информационный портал Alg24.

Тысячи участников акции, преимущественно молодежь, собрались на площади Мориса Одэна, чтобы выразить протест в связи с решением главы государства продлить свой четвертый мандат. Многие пришли с национальными флагами Алжира и транспарантами, поют патриотические песни и выкрикивают критические лозунги в адрес президента, правительства и правящей партии «Фронт национального освобождения» (ФНО).

«Бутефлика, уходи! Нет продлению четвертого срока! Мы хотим лучшего будущего! Алжир, свобода, демократия! Народ требует смены правящего режима! Времена изменились: теперь мы — власть, а вы — отчаяние!», — скандируют митингующие, за поведением которых внимательно следят усиленные отряды стражей порядка, вооруженные водометами и дубинками.

Многотысячные акции молодежи, оппозиционных активистов, к которым примкнули преподаватели вузов, профсоюзные деятели, адвокаты и судьи, проходят в эти минуты также в других крупных городах Алжира, например, Беджае, Бордж-Бу-Арреридже, Буире, Тизи-Узу. (ТАСС)