В Алжире продолжаются массовые протесты

Полиция в столице Алжира применила против протестующих слезоточивый газ, демонстранты кидают в полицейских камни, сообщает РИА Новости.

Столкновение с полицией произошло в районе площади Одена, расположенной недалеко от Главпочтамта. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Восьмая пятница народных протестов проходит в Алжире. На этот раз демонстранты, уже добившимся отставки президента Абдельазиза Бутефлики, требуют ухода временного главы Алжира Абделькадера Бенсалаха и всех соратников бывшего алжирского лидера.

| 2019-04-12T22:27:23+00:00 13 апреля 2019, 01:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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