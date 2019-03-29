В Алжире продолжается «революция улыбок»

Демонстранты, собирающиеся в пятницу на очередную массовую акцию в столице Алжира, требуют ухода не только президента Абдельазиза Бутефлики, но и полной смены власти, сообщает сайт алжирской газеты «Эль-Ватан», информирует РИА Новости.

«Это шестая пятница «революции улыбок», — как все чаще называют в мировых СМИ протесты в Алжире. Пятница протеста против 102-й статьи конституции и вмешательства армии в политические дела», — пишет издание.

Двадцать шестого марта глава генерального штаба вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салех призвал задействовать 102-ю статью конституции, которая предусматривает объявление должности президента вакантной в случае, если он не в состоянии выполнять свои функции по состоянию здоровья.

«Народ не хочет признавать действующую конституцию, включая 102-ю статью. Народ хочет полной смены власти, смены системы. И он продолжит протесты до ее полного ухода», — цитирует издание слова одного из лидеров оппозиционного Социально-демократического движения Вахида Бенхаллы.