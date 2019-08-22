В Алжире продолжается масштабная антикоррупционная кампания

Бывший министр юстиции, хранитель печати Алжира Тайеб Люх предстал в четверг перед Верховным судом страны по обвинению в причастности к коррупции.

Как сообщает информационный портал Alg24, подсудимый дает показания следователю. Люх занимал пост министра юстиции в период с 2013 по 2019 год. До этого он больше года работал министром труда, занятости и социального обеспечения в правительстве Алжира. Люх является членом правящей партии «Фронт национального освобождения».

В Алжире на протяжении несколько месяцев идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или посажены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, в том числе бывших глав правительств и министров, а также бизнесмены и олигархи.

За открытием громких уголовных дел, полагают аналитики, стоят влиятельные силовики, в первую очередь, начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах.