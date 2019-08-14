В Алжире партии большинства поддержали инициативу о проведении диалога

Алжирские партии «Фронт национального освобождения» (ФНО) и «Национальное демократическое объединение» (НДО), контролирующие большинство мест в обеих палатах парламента, выразили поддержку процессу национального диалога и любой другой инициативе, способной содействовать выходу из кризиса, в котором оказалась страна. Об этом сообщает в среду информационное агентство Algeria Press Service.

В ФНО, в частности, подтвердили «поддержку любой национальной инициативы, которая может помочь прекращению кризиса, сохранить преемственность государства в рамках законов и конституции». В партии также заявили о готовности «внести позитивный вклад во все решения по урегулированию ситуации, предложенные в соответствии с законодательством».

В НДО, в свою очередь, отметили, что «поддержка партией инициативы о проведении диалога является непоколебимой, и исходит из убежденности в том, что высшие интересы Алжира находятся выше партийных интересов и требуют участия политического класса и гражданского общества в реализации консенсуса, скорейшей выработке законопроекта, касающегося создания механизма контроля над предстоящими выборами, которые надо провести в кратчайшие сроки». «Диалог — это крайняя необходимость, а не факультативный вопрос», — подчеркнули в партии.

НДО также поддержало алжирский Национальный орган диалога и посредничества (НОДП), состоящий из общественных деятелей, специалистов в области права и экономики. Ранее в августе НОДП высказался за «избрание демократическим, прозрачным путем президента республики, который будет обладать мандатом главы государства переходного периода, и в рамках своего переходного мандата проведет конституционные реформы, как того требует народное протестное движение». Лидеры НОДП призвали политический класс страны поддержать эту инициативу и заодно — отвергнуть идею установления переходного периода до проведения президентских выборов.

Заявления ФНО и НДО прозвучали на фоне продолжающихся уличных акций протеста, участники которых требуют коренных преобразований в политической, социально-экономической сферах жизни страны, борьбы с коррупцией и немедленной отставки представителей нынешнего правящего режима.