В Алжире объявили имя победителя президентских выборов

Конституционный совет (КС) Алжира объявил в понедельник, что 74-летний Абдельмаджид Теббун победил на президентских выборах, состоявшихся 12 декабря. С соответствующим заявлением, как передает информационное агентство Algeria Press Service, выступил председатель КС Камель Фенниш.

По данным КС, Теббун избран главой государства, заручившись поддержкой 58,13% голосов избирателей.

Ранее 13 декабря председатель Независимого национального избирательного органа Мухаммед Шарфи сообщил на пресс-конференции, что Теббун победил в первом туре выборов, набрав свыше 58% голосов. (ТАСС)