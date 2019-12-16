В Алжире объявили имя победителя президентских выборов

Конституционный совет (КС) Алжира объявил в понедельник, что 74-летний Абдельмаджид Теббун победил на президентских выборах, состоявшихся 12 декабря. С соответствующим заявлением, как передает информационное агентство Algeria Press Service, выступил председатель КС Камель Фенниш.

По данным КС, Теббун избран главой государства, заручившись поддержкой 58,13% голосов избирателей.

Ранее 13 декабря председатель Независимого национального избирательного органа Мухаммед Шарфи сообщил на пресс-конференции, что Теббун победил в первом туре выборов, набрав свыше 58% голосов. (ТАСС)

| 2019-12-16T22:29:37+00:00 17 декабря 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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