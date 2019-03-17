В Алжире начались консультации по формированию нового правительства

После массовых протестов в Алжире премьер-министр страны Нуреддин Бедуи начал консультации по формированию нового правительства. В них участвует вице-премьер и министр иностранных дел Рамтан Ламамра, а также представители гражданского общества и политики, требовавшие смены правительства, сообщило в воскресенье, 17 марта, государственное новостное агентство страны APS, передает DW.

Согласно этим данным, новое правительство будет состоять как из профессиональных политиков, так и из граждан, до сих пор к политике отношения не имевших. Кроме того, в новом составе будут «в значительной степени» отражены демографические особенности алжирского общества. Президент страны Абдельазиз Бутефлика поручил сформировать новый кабинет еще 11 марта, отмечается далее в заявлении.