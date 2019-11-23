В Алжире манифестанты потребовали отменить выборы, намеченные на 12 декабря

Мирные массовые демонстрации и митинги, участники которых требовали смены политической системы, коренных реформ, а также отмены президентских выборов, намеченных на 12 декабря, прошли в пятницу в столице Алжира и ряде других крупных городов страны. Об этом сообщает информационный портал Тэ-эс-а (TSA, Tout sur l’Algrie).

Одна из наиболее крупных акций состоялась в столице при участии тысяч горожан, собравшихся на центральных площадях и улицах. Среди оппозиционно настроенных людей были, в частности, активисты молодежных движений, профсоюзных и правозащитных структур. «Мы — за гражданское и демократическое государство! Нет репрессиям! Свободу политическим заключенным! Алжир будет независимым!», — скандировали горожане, неся в руках, помимо национальных флагов, портреты лидеров протестных акций, арестованных за последние месяцы правоохранительными органами.

Мирные шествия в рамках 40-й пятницы протестов подряд состоялись также в Айн-Дефле, Беджайе, Блиде, Буире, Джиджеле, Константине, Маскаре, Медее, Мостаганеме, Мсиле, Оране, Сетифе, Сиди-Бель-Аббесе, Тизи-Узу, Типазе, Тлемсене, Хаджуте, Шлефе, Эль-Уэде и других городах. Одним из главных требований митингующих, как и в последние недели, стала отмена намеченных на 12 декабря президентских выборов. По мнению участников акций протеста, «все пятеро претендентов на высший пост в республике являются бывшими чиновниками и кандидатами правящего режима, и поэтому неспособны на реальные преобразования». Лозунги «Нет выборам!» и «Я не буду голосовать!» звучали повсеместно, что, по мнению политических комментаторов, говорит о невысоком доверии граждан к выборному процессу, инициированному администрацией президента и правительством.(ТАСС)