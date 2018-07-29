В Альпах разбился самолет: четыре жертвы

В результате падения легкомоторного самолета, который врезался в вершину ледника в швейцарских Альпах, погибли четыре человека. Как сообщает The Local, самолет упал на высоте 3300 метров над уровнем море в районе перевала Дунанд в южном кантоне Вале.

Сообщается, что это был четырехместный самолет французского производства, который вылетел из аэропорта города Сьон «для прогулочного полета».

Получив предупреждение, власти отправили спасательные команды на место падения, которые нашли тела пилота и трех пассажиров, передает korrespondent.net.

Обстоятельства аварии пока неизвестны, жертвы еще не были официально идентифицированы.

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