В Алеппо возобновил работу завод по производству алюминиевых окон

Завод по производству алюминиевых окон возобновил свою работу в пострадавшем от боевых действий районе сирийского города Алеппо, сообщил журналистам руководитель производства Муатаз Айюби.
«Наш завод не работал четыре года. Когда мы вернулись сюда, не обнаружили ни одного станка — боевики все разграбили. Постепенно вернулись к нормальной работе, мы производим четыре тонны продукции в день. Алюминий закупаем в России, в Красноярске, у вас лучшее качество», — сказал он.
Новое оборудование производитель приобрел на государственный кредит. Весь цикл производства на предприятии автоматизирован. На заводе работает 100 человек — руководитель предоставляет работу беженцам, сообщает РИА Новости.
| 2019-05-27T07:24:54+00:00 27 мая 2019, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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