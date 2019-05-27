В Алеппо возобновил работу завод по производству алюминиевых окон

Завод по производству алюминиевых окон возобновил свою работу в пострадавшем от боевых действий районе сирийского города Алеппо, сообщил журналистам руководитель производства Муатаз Айюби.

«Наш завод не работал четыре года. Когда мы вернулись сюда, не обнаружили ни одного станка — боевики все разграбили. Постепенно вернулись к нормальной работе, мы производим четыре тонны продукции в день. Алюминий закупаем в России, в Красноярске, у вас лучшее качество», — сказал он.