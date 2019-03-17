В Алеппо вновь открылась музыкальная школа

Музыкальная школа в Алеппо вновь широко распахнула двери для талантливых учеников любых возрастов и профессий. Вечная классика — «Венгерский танец» Брамса в исполнении ансамбля музыкальной школы звучит в стенах здания, где еще совсем недавно размещался центр временного проживания беженцев, пишет ria.ru.
«Мы принимаем детей с шести лет. А самому старшему нашему ученику исполнилось 76 лет. Полгода продолжается испытательный срок, в течение которого ученик может попробовать играть на разных инструментах, а потом выбрать тот, который пришёлся по душе», — рассказывает преподаватель музыки и одновременно дирижёр оркестра Насер Гонейм.
Плата за обучение — около двадцати долларов в месяц. Руководство школы понимает — в полуразрушенном Алеппо далеко не у всех есть деньги даже на обычную, не говоря уже о духовной пище. Поэтому для неимущих семей предусмотрены льготы.
| 2019-03-17T09:59:52+00:00 17 марта 2019, 10:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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