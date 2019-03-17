В Алеппо вновь открылась музыкальная школа

Музыкальная школа в Алеппо вновь широко распахнула двери для талантливых учеников любых возрастов и профессий. Вечная классика — «Венгерский танец» Брамса в исполнении ансамбля музыкальной школы звучит в стенах здания, где еще совсем недавно размещался центр временного проживания беженцев, пишет ria.ru.

«Мы принимаем детей с шести лет. А самому старшему нашему ученику исполнилось 76 лет. Полгода продолжается испытательный срок, в течение которого ученик может попробовать играть на разных инструментах, а потом выбрать тот, который пришёлся по душе», — рассказывает преподаватель музыки и одновременно дирижёр оркестра Насер Гонейм.