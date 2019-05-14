В Албании прошла очередная антиправительственная акция протеста

Новая протестная акция объединенной албанской оппозиции состоялась в понедельник вечером в Тиране. Как сообщает информационное агентство MIA, тысячи сторонников оппозиции, несмотря на непогоду, вышли на улицы с лозунгами «Рама, уходи!».

«Проведя более трех часов под дождем, мы остаемся уверенными в том, что нет в мире силы, способной помешать нам в осуществлении нашей цели — проведении свободных и честных выборов. Нет силы, которая заставит нас вести переговоры со злом», — заявил в обращении к собравшимся лидер Демократической партии (ДП) Люльзим Баша.

В минувшую субботу в Тиране состоялось несколько акций протеста, в результате которых было задержано более 50 человек. Оппозиционеры во главе с лидером ДП Башой требуют отставки действующего правительства во главе с премьер-министром Эди Рамой и намерены бойкотировать предстоящие в конце июня муниципальные выборы.