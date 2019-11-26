В Албании произошло одно из самых сильных землетрясений за десятилетия

Одно из самых сильных землетрясений в Албании за несколько десятилетий произошло на западном побережье страны рано утром во вторник, 26 ноября. Институт геологических наук в Тиране и Немецкий центр геологических исследований в Потсдаме сообщили о магнитуде 6,3, по данным Геологической службы США (USGS), она составляла 6,4. Местные власти сообщают о гибели по меньшей мере трех человек, десятки людей могут находиться под завалами.

Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к северу от албанского портового города Дурреса и в 30 километрах западнее Тираны, очаг был зафиксирован на глубине 10 метров в Адриатическом море. Сообщений о жертвах не поступало.

На видеоматериалах, размещенных местными жителями в интернете, видны обрушившиеся здания Дурреса. По данным местных СМИ, незначительные толчки ощущались также в соседнем Косово и на юге Италии. (DW)