В Алабаме недовольный мужчина «зарезал» надувного «малыша-Трампа»

Полиция в американском штате Алабама задержала неизвестного, проткнувшего ножом воздушный шар, изображающий «малыша-Трампа», сообщает телеканал ABC 3340.
Шар, изображающий президента в образе злого младенца в подгузнике с мобильным телефоном в руке, «подвергся нападению» в Алабаме незадолго до матча по американскому футболу, который в субботу посетили президент с супругой.
Мужчина, совершивший нападение, был недоволен организаторами протеста против Трампа. Он продолжал кричать на организаторов, пока полиция в наручниках вела его к машине, отмечает телеканал.(РИА Новости)
| 2019-11-10T10:26:40+00:00 10 ноября 2019, 12:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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