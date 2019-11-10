В Алабаме недовольный мужчина «зарезал» надувного «малыша-Трампа»

Полиция в американском штате Алабама задержала неизвестного, проткнувшего ножом воздушный шар, изображающий «малыша-Трампа», сообщает телеканал ABC 3340.
Шар, изображающий президента в образе злого младенца в подгузнике с мобильным телефоном в руке, «подвергся нападению» в Алабаме незадолго до матча по американскому футболу, который в субботу посетили президент с супругой.
Мужчина, совершивший нападение, был недоволен организаторами протеста против Трампа. Он продолжал кричать на организаторов, пока полиция в наручниках вела его к машине, отмечает телеканал.(РИА Новости)