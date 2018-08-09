В Актау лидеры «прикаспийской пятерки» подпишут шесть межправсоглашений

Президенты пяти прибрежных государств встретятся 12 августа в казахстанском Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. Как ожидается, основным итоговым документом саммита должна стать конвенция о правовом статусе Каспийского моря.По словам Карасина, саммит в Актау — отнюдь не последний. «Есть понимание, что набранный темп не только не стоит снижать, но и, наоборот, можно наращивать», — отметил он.

«Если за все предыдущие годы мы наработали всего девять юридически обязывающих пятисторонних документов, то в Актау — помимо большого межгосударственного договора — ожидается подписание сразу шести новых межправительственных соглашений. Ожидаем, что после принятия конвенции каспийский формат заметно окрепнет. Назрел вопрос о формировании постоянно действующей консультационной площадки», — сказал Карасин в интервью газете «Коммерсант».

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркменистана — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

РИА Новости