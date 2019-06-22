В Агсуинском районе устранение последствий землетрясения близится к концу

Продолжается реконструкция аварийных домов, поврежденных в результате землетрясения в Агсуинском районе.

Как сообщили в районной Комиссии чрезвычайных ситуаций, до сегодняшнего дня было снесено 164 аварийных дома. «152 дома, которые находились в аварийном состоянии, были снесены, а на их месте построены новые дома современного типа. Еще 12 аварийных домов сносятся в настоящее время. В большинстве из 152 домов строительные работы уже завершены. В настоящее время ведутся завершающие работы. В ближайшее время их передадут жильцам», — сообщили в комиссии, передает media.az.

В учреждении также отметили, что и другие дома, которые попали в аварийное состояние в результате землетрясения, будут снесены в ближайшие дни и на их месте построят современное жилье.