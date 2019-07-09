В Агстафе разрушили место стоянки древнего человека

Идет расследование по факту разрушения исторического памятника в Агстафе.

Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнов.

По его словам, по итогам расследования будут предприняты соотвествующие шаги.

«В настоящее время Государственна служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры ведет расследования по факту разрушения исторического памятника на территории Агстафинского района».

Гусейнов добавил, что этот памятник не был включен в список охраняемых государством исторически-культурных памятников.

«По этой причине эта территория оставалась без внимания, местная охрана не контролировала ее», — сказал он.

Отметим, что днях неизвестные разрушили место стоянки древнего человека эпохи неолита, обнаруженной в 2012 году сотрудниками Института археологии и этнографии НАНА в Агстафе.

| 2019-07-09T16:01:12+00:00 9 июля 2019, 19:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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