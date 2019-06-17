В Агстафе бывший заключенный устроил стрельбу на рынке, 4 погибших

В Агстафинском районе бывший заключенный застрелил четырех людей.
Инцидент произошел на территории села Беюк Кесик.
Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего на месте происшествия погибли мать и двое детей, а также работавший там продавец. Сообщается также о раненых, которых доставили в Агстафинскую центральную районную больницу, состояние одного из них тяжелое.
Причиной инцидента послужила длившаяся между семьями кровная вражда.
По факту ведется расследование.(report)