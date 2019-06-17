В Агдаме найдено 120 кг непригодного к употреблению мяса

С участием сотрудников министерства внутренних дел и представителей Агентства продбезопасности Азербайджана в Агдамском районе прошло мероприятие.

Как сообщили в пресс-службе МВД, при осмотре автомобиля марки ГАЗ-2410, управляемом жителем села Магсудлу Явером Азадовым, было обнаружено 120 кг хранящегося в антисанитарных условиях негодного к употреблению говяжьего мяса.

Образцы мяса были направлены в лабораторию Агентства продбезопасности для проведения соответствующей экспертизы, ведется расследование.