В Агдаме найдено 120 кг непригодного к употреблению мяса

С участием сотрудников министерства внутренних дел и представителей Агентства продбезопасности Азербайджана в Агдамском районе прошло мероприятие.

Как сообщили в пресс-службе МВД, при осмотре автомобиля марки ГАЗ-2410, управляемом жителем села Магсудлу Явером Азадовым, было обнаружено 120 кг хранящегося в антисанитарных условиях негодного к употреблению говяжьего мяса.

Образцы мяса были направлены в лабораторию Агентства продбезопасности для проведения соответствующей экспертизы, ведется расследование.

| 2019-06-17T20:25:22+00:00 17 июня 2019, 22:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss