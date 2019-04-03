В Афинах откроется первая в современной истории города мечеть

Первая в современной истории Афин мечеть откроется после православной Пасхи, которую в этом году будут отмечать 28 апреля. Как передает ТАСС, об этом сообщила газета Kathimerini. По ее данным, административный совет будущей мечети, назначаемый Министерством образования, научных исследований и культов Греции, избрал на днях первого имама для нового мусульманского храма.

Совет предложил на эту должность кандидатуру 50-летнего марокканца Заки Мохамета, приехавшего в Грецию около 25 лет назад. Он иммигрировал по экономическим причинам и имеет греческое гражданство. Мохамет — отец двоих детей, знает — помимо арабского — греческий и французский языки, изучал теологию и математику. Окончательное решение о назначении нового имама примет министр образования, научных исследований и культов Костас Гавроглу.

Одновременно в финальную стадию вступили работы по оборудованию мечети. На территории перед ней построен фонтан и посажены сосны, а внутри завершаются отделочные работы.

Официальная мечеть должна открыться в греческой столице впервые после того, как страна в 1821 году освободилась от 400-летнего османского ига. Мечеть возведена на территории бывшей центральной стоянки автомашин ВМС Греции в афинском районе Вотаникос. Как пояснили в министерстве, проповеди в афинской мечети «будет разрешены только на греческом или — в ряде случаев — на английском языке, а молитва будут проводится на арабском языке». Мечеть будет функционировать всю неделю, открываясь за полчаса до молитвы и закрываясь через полчаса после нее. Во время главных исламских праздников храм будет открыт 24 часа в сутки.