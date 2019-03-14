В афганский город Мазари-Шариф ввели танки

Более 100 танков развернуты рядом с полицейским участком в городе Мазари-Шариф в провинции Балх на севере Афганистана, где ранее произошла перестрелка, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Телеканал отмечает, что силы, лояльные бывшему губернатору провинции Балх и члену партии «Исламское общество Афганистана» Атто Мухаммади Нуру, выступили против назначения Абдул Ракиба Мубареза на должность нового главы полиции провинции Балх. Нур заявил, что данное назначение нарушает договоренность, достигнутую с президентом страны Ашрафом Гани в прошлом году. Он также призвал жителей провинции не выходить на работу и закрыть свои предприятия в знак протеста.

Как сообщают источники телеканала, во время перестрелки у полицейского участка города погиб один сотрудник полиции и пострадали семь человек, в том числе двое мирных жителей.

По данным телеканала, и.о. представителя министерства внутренних дел Нусрат Рахими сообщил, что по меньшей мере 25 вооруженных человек были задержаны полицией после стрельбы, которую они открыли рядом с полицейским участком. Он также добавил, что ситуация находится под контролем сил безопасности как внутри здания полицейского участка, так и во всем городе.

По данным телеканала, новый глава полиции провинции Мубарез также заявил, что ситуация в Мазари-Шарифе находится под контролем.

Также телеканал сообщил, что соседние улицы были перекрыты.