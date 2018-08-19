В Афганистане заявили о прекращении огня в противостоянии с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в противостоянии с радикальным движением «Талибан»* сроком на три месяца по случаю наступающего праздника Гурбан байрамы, сообщает местный телеканал 1TV.
«Так как мы приближаемся к празднику Ид аль-Адха, мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник, … и продлится до дня рождения пророка Мухаммеда (20 ноября) …. при условии, что «Талибан»* ответит взаимностью», — написал Гани в Twitter.

«Мы призываем руководство «Талибана» приветствовать пожелания афганцев в отношении долговременного и подлинного мира, и мы настоятельно призываем их подготовиться к мирным переговорам, основанным на исламских ценностях и принципах», — говорится в сообщении президента.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение правительства Афганистана о прекращении огня в противостоянии с радикальным движением «Талибан».

РИА Новости

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| 2018-08-19T20:38:57+00:00 20 августа 2018, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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