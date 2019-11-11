В Афганистане заявили о победе над ИГ в стране

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуд Андараби (Massoud Andarabi) заявил, что террористическая группировка ИГ побеждена в стране, передает телеканал 1TV.
«Исламское государство», или группировка ДАЕШ, была побеждена в Афганистане», — сообщает канал со ссылкой на Андараби.
Андараби заявил о поражении террористов, выступая на церемонии в восточной афганской провинции Нангархар, где назначил нового главу полиции. Именно там, отмечает канал, в 2014 году впервые появились боевики группировки и основали свой опорный пункт. В январе 2015 года ИГ объявило о создании своего подразделения в Афганистане. С тех пор боевики проводили атаки по мирным жителям и военнослужащим.(РИА Новости)