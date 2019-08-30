В Афганистане военнослужащий США погиб при выполнении боевого задания

Подробности происшествия и личность погибшего не разглашаются «до уведомления ближайших родственников». Уточняется лишь, что военнослужащий был убит при «выполнении боевого задания» в четверг.

США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операцию против движения «Талибан» и других группировок, включая «Исламское государство*» и «Аль-Каиду». За это время в стране были убиты около 1,9 тысячи американских военнослужащих и гражданских специалистов.