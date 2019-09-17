В Афганистане во время митинга президента прогремел взрыв

Взрыв в Афганистане вблизи места собрания представителей избирательной кампании президента Ашрафа Гани в провинции Парван произошел, когда глава государства начал свою речь. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондентов телеканала Tolo News.

Инцидент произошел во вторник, 17 сентября. Ранее телеканал 1TV со ссылкой на источники в службе безопасности рассказал, что в действие было приведено магнитное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю.

По уточненным данным, которые приводит телеканал 1TV, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 человек получил ранения при взрыве рядом с собранием сторонников президента. Как уточнил представитель губернатора провинции, самодельное взрывное устройство находилось в автомобиле службы безопасности.

По данным корреспондентов, находящихся на месте, мероприятие продолжается, несмотря на взрыв.