В Афганистане три человека погибли при атаке на гостиницу

Три человека погибли, 10 получили ранения в результате атаки на гостиницу в городе Калайи-Нау на северо-западе Афганистана, сообщил РИА Новости глава местной больницы Абдул Латиф Рустайи.
Несколько человек атаковали гостиницу в Калайи-Нау в 12.40 по местному времени (12.10 по бакинскому времени). Боевикам оказывают сопротивление службы безопасности.
«Десять человек были ранены и трое убиты, среди раненых четверо военных», — заявил Абдул Латиф Рустайи.
В то же время представитель губернатора провинции Бадгис Наджибулла Дадфар рассказал РИА Новости, что двое военных погибли, а еще трое — пострадали.
«Двое военных к настоящему времени были убиты, и еще трое ранены, борьба продолжается», — сказал он.
Радикальное движение «Талибан» заявило об ответственности за атаку.