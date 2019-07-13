В Афганистане три человека погибли при атаке на гостиницу

Несколько человек атаковали гостиницу в Калайи-Нау в 12.40 по местному времени (12.10 по бакинскому времени). Боевикам оказывают сопротивление службы безопасности.

«Десять человек были ранены и трое убиты, среди раненых четверо военных», — заявил Абдул Латиф Рустайи.

В то же время представитель губернатора провинции Бадгис Наджибулла Дадфар рассказал РИА Новости, что двое военных погибли, а еще трое — пострадали.

«Двое военных к настоящему времени были убиты, и еще трое ранены, борьба продолжается», — сказал он.