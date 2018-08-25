В Афганистане смертник подорвался у избиркома, есть жертвы

В афганском городе Джелалабад смертник взорвал бомбу возле офиса избиркома, в результате чего по меньшей мере трое человек погибли, еще восемь — получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника в субботу, 25 августа.

Также во время атаки погиб один полицейский. Митингующие собрались в поддержку кандидата в депутаты, которого дисквалифицировали на выборах за подозрение в связях с незаконными вооруженными группами. Отмечается, что взрыв произошел тогда, когда протестующие пытались закрыть офис избиркома.

«Смертник убил по меньшей мере трех человек в субботу, подорвав взрывное устройство возле офиса избирательной комиссии Афганистана в восточном городе Джелалабад, где собрались десятки демонстрантов», — говорится в сообщении, передает korrespondent.net.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

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| 2018-08-25T20:31:51+00:00 25 августа 2018, 21:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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