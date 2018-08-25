В Афганистане смертник подорвался у избиркома, есть жертвы

Также во время атаки погиб один полицейский. Митингующие собрались в поддержку кандидата в депутаты, которого дисквалифицировали на выборах за подозрение в связях с незаконными вооруженными группами. Отмечается, что взрыв произошел тогда, когда протестующие пытались закрыть офис избиркома.

«Смертник убил по меньшей мере трех человек в субботу, подорвав взрывное устройство возле офиса избирательной комиссии Афганистана в восточном городе Джелалабад, где собрались десятки демонстрантов», — говорится в сообщении, передает korrespondent.net.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.