В Афганистане при взрыве заминированного автомобиля погибли два человека, 26 ранены

Два человека погибли, еще не менее 26 получили ранения в среду при взрыве заминированного автомобиля в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok.

По его данным, автомобиль взлетел на воздух в провинции Лагман в восточной части страны рядом со зданием местной администрации. В результате погибли двое военнослужащих. Еще шесть военных и 20 мирных жителей пострадали, сообщает агентство.

Ответственность за инцидент не взяла ни одна из действующих в регионе террористических группировок.