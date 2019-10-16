В Афганистане при взрыве заминированного автомобиля погибли два человека, 26 ранены

Два человека погибли, еще не менее 26 получили ранения в среду при взрыве заминированного автомобиля в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok.

По его данным, автомобиль взлетел на воздух в провинции Лагман в восточной части страны рядом со зданием местной администрации. В результате погибли двое военнослужащих. Еще шесть военных и 20 мирных жителей пострадали, сообщает агентство.

Ответственность за инцидент не взяла ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

| 2019-10-16T09:21:32+00:00 16 октября 2019, 11:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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