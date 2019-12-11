В Афганистане при взрыве вблизи конвоя НАТО пострадали пять человек

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате подрыва автомобиля рядом с конвоем НАТО в районе Баграм афганской провинции Парван. Об этом в среду сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя губернатора провинции.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу, их состояние оценивается как критическое. Как отмечает агентство Pajhwok со ссылкой на заявление миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, пострадавших среди американских военнослужащих или представителей коалиции нет.

В миссии отметили, что целью нападавших был не конвой альянса, а медицинское учреждение расположенное вблизи авиабазы Баграм, которая является крупнейшей у вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане. (ТАСС)

| 2019-12-11T08:41:03+00:00 11 декабря 2019, 10:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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