В Афганистане ликвидировали устроивших нападение на отель боевиков

Силы безопасности Афганистана ликвидировали боевиков, напавших на отель в афганском городе Калайи-Нау, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Нусрата Рахими.
В субботу несколько человек атаковали гостиницу на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис в 12.40 по местному времени. Радикальное движение «Талибан» заявило об ответственности за атаку.
Представитель МВД сообщил, что силовики ликвидировали трех боевиков, ещё двое были задержаны. По меньшей мере восемь представителей сил безопасности погибли, семеро получили ранения, передает ria.ru.
Ранее сообщалось о том, что три человека погибли, 10 получили ранения в результате атаки.
| 2019-07-13T18:49:19+00:00 13 июля 2019, 18:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss