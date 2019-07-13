В Афганистане ликвидировали устроивших нападение на отель боевиков

В субботу несколько человек атаковали гостиницу на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис в 12.40 по местному времени. Радикальное движение «Талибан» заявило об ответственности за атаку.

Представитель МВД сообщил, что силовики ликвидировали трех боевиков, ещё двое были задержаны. По меньшей мере восемь представителей сил безопасности погибли, семеро получили ранения, передает ria.ru. Ранее сообщалось о том, что три человека погибли, 10 получили ранения в результате атаки.