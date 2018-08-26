В Афганистане ликвидировали одного из главарей ИГ

Вооруженные силы Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» на востоке страны, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Как сообщается, Абу Саид Оракзай был ликвидирован во время авиаудара ВВС Афганистана в субботу ночью в провинции Нангархар. Операция осуществлялась на основе разведданных управления национальной безопасности (NDS). По данным телеканала, еще 10 боевиков ИГ были ликвидированы в результате операции (report) .

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| 2018-08-26T17:21:36+00:00 26 августа 2018, 17:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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