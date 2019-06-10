В Афганистане ликвидировали не менее 12 командиров «Сети Хаккани»

По меньшей мере 12 командиров террористической группировки «Сеть Хаккани» ликвидированы в ходе операции афганских сил безопасности в провинции Хост на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление Национального директората безопасности (NDS) страны.

В заявлении NDS также сообщается, что во время операции один из боевиков группировки был ранен, трое других были задержаны. Кроме того, отмечается, что в ходе операции были изъяты оружие и взрывчатые вещества.