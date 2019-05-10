В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе

Четверо детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва фугаса в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.
По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков. Возраст погибших не сообщается.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.(РИА Новости)
| 2019-05-10T09:40:15+00:00 10 мая 2019, 11:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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