В Афганистана задержали двух иранских солдат за пересечение границы

Пограничные войска Афганистана задержали двух иранских солдат, которые нелегально пересекли границу в провинции Фарах на западе Афганистана, сообщил РИА Новости глава местной полиции Гулам Махуддин Хайрхва (Ghulam Mahyuddin Khairkhwah).
«Два иранских солдата, которые проникли на 70 метров на афганскую территорию в провинции Фарах с транспортным средством и тяжелым оружием, были задержаны пограничными силами (в понедельник — ред.) и сейчас находятся под арестом», — заявил он.
По словам афганских чиновников, правительство Ирана в ответ на задержание солдат отключило электричество на границе с Афганистаном.
Тегеран пока не комментировал инцидент.(РИА Новости)
| 2019-07-09T13:13:13+00:00 9 июля 2019, 13:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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