В Афганистана задержали двух иранских солдат за пересечение границы

Пограничные войска Афганистана задержали двух иранских солдат, которые нелегально пересекли границу в провинции Фарах на западе Афганистана, сообщил РИА Новости глава местной полиции Гулам Махуддин Хайрхва (Ghulam Mahyuddin Khairkhwah).

«Два иранских солдата, которые проникли на 70 метров на афганскую территорию в провинции Фарах с транспортным средством и тяжелым оружием, были задержаны пограничными силами (в понедельник — ред.) и сейчас находятся под арестом», — заявил он.