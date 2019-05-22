В АФФА разочарованы заявлением «Арсенала»

Генсек АФФА Эльхан Мамедов прокомментировал azerisport.com решение английского «Арсенала» не брать на финал Лиги Европы против «Челси» в Баку армянского полузащитника своей команды Генриха Мхитаряна.

«Мы разочарованы заявлением клуба «Арсенал» о том, что Генрих Мхитарян не поедет со своей командой в Баку на финал Лиги Европы. Мы очень сожалеем по поводу этого неоправданного решения, принятого, как мы понимаем, совместно клубом «Арсенал», самим игроком и его семьей.

Хотя мы и признаем за футболистом право принятия личного решения не ехать с командой, вместе с тем, хотели бы еще раз подчеркнуть, что в качестве принимающей страны Азербайджан должным образом предоставил все необходимые гарантии, связанные с обеспечением безопасности Мхитаряна, как того требовал УЕФА. Нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность гарантий, предоставленных Азербайджаном.

В течение последних десяти лет большое количество армянских спортсменов приняло участие без единого инцидента в различного рода международных спортивных соревнованиях, организованных в Азербайджане. Наконец, мы полагаем, что данное решение, вызывающее сожаление, никоим образом не скажется на качестве и зрелищности предстоящей большой игры. С нетерпением ожидаем очень скоро обе команды в Баку», — заявил Мамедов.