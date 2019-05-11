В АФФА прокомментировали слова Юргена Клоппа

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов прокомментировал высказывания главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в связи с проведением финала Лиги Европы УЕФА в Баку.

Как сообщает Report, Э.Мамедов сказал, что удивлен заявлениям Ю.Клоппа.

«Он всегда производил впечатление весьма позитивного человека. Кроме того, мы все знаем, что он крупный специалист, добившийся очень хороших результатов в футболе. Но при всем этом, я категорически не согласен с его мнением о том, что футбол надо географически ограничивать. Мы должны уважать ценности футбола и продвигать их. Одна из наших главных ценностей футбола — это расширение его границ, глобализация футбола», — сказал Э.Мамедов.

Э.Мамедов также отметил, что в тендере на проведение финала Лиги Европы участвовали три города – Стамбул, Севилья и Баку. Никто не препятствовал участию других стран: «Я уверен, что в Баку будет большой праздник футбола. И я также уверен, что в Мадриде все будет аналогично. Мы отлично подготовились к финалу. В отелях есть свободные места, в магазинах и ресторанах можно купить достаточно пива, авиакомпании планируют открыть дополнительные чартерные рейсы. Значит, сейчас самое время каждому сконцентрировался на своей работе. Юргену Клоппу же хотелось бы посоветовать вместо разделения стран и столиц на достойных и недостойных, проводить финалы еврокубков, пропагандировать глобальные футбольные ценности. Он популярный человек и к его мнению прислушиваются миллионы болельщиков по всему миру».