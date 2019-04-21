В аэропорту Шри-Ланки нашли бомбу

Взрывное устройство обнаружили в главном аэропорту Шри-Ланки Бандаранайке. Об этом сообщает The Sunday Times LK.

Бомбу нашли и обезвредили через несколько часов после серии взрывов в стране. По словам пресс-секретаря военно-воздушных сил Шри-Ланки Гихана Сеневиратне, устройство обнаружили военнослужащие во время патрулирования.

«Была обнаружена труба из ПВХ длиной шесть футов, в которой находились взрывчатые вещества», — сказал он, сообщает lenta.ru.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошли восемь взрывов. По последним данным, в результате погибли 207 человек, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев.

Полиция Шри-Ланки уже задержала 13 подозреваемых в организации терактов. Однако об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация.

| 2019-04-21T23:40:21+00:00 22 апреля 2019, 03:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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