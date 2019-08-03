В аэропорту Шереметьево обрушилось основание крыши ангара для воздушных судов

На территории аэропорта Шереметьево обрушилось основание крыши ангара для воздушных судов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Сегодня в утреннее время произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта (ангара для воздушных судов), который не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля», — заявил РБК начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.