В аэропорту Шереметьево обрушилось основание крыши ангара для воздушных судов

На территории аэропорта Шереметьево обрушилось основание крыши ангара для воздушных судов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Сегодня в утреннее время произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта (ангара для воздушных судов), который не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля», — заявил РБК начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

| 2019-08-03T14:26:09+00:00 3 августа 2019, 14:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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